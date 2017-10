0

O jogo não correu bem e Alibec... levou tudo à frente

Denis Alibec, avançado que se evidenciou na equipa que no playoff da Liga dos Campeões perdeu diante do Sporting, foi esta sexta-feira substituído no encontro com o Voluntari e a forma como saiu... diz tudo. Lembre-se que o avançado do Steaua Bucareste chegou até a estar na mira do FC Porto no defeso.