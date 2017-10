234

O lance que deixou Jesus fora de si e levou o árbitro a consultar as imagens duas vezes

Aos 31' do Sporting-Chaves, Gelson Martins caiu na área após lance com Bressan mas Rui Costa mostrou o amarelo ao extremo leonino. Jorge Jesus nem queria acreditar e o árbitro acabou por consultar as imagens televisivas... duas vezes. Acabou por manter a decisão inicial.