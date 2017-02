2362

O melhor ângulo para ver o 'bailinho' de Mitroglou... é este!

Um momento de inspiração de Kostas Mitroglou deu a vitória ao Benfica em Braga (1-0) na 22.ª jornada da Liga NOS. O grego tirou três adversários da frente e fez golo a 10 minutos do fim. Desta perspetiva, percebe-se bem a destreza do avançado dos encarnados que deu, desta forma, os três pontos à equipa. [Vídeo do jornalista do Esporte Interativo, Arthur Quezada]