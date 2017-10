0

O melhor do 5.º Torneio do circuito Federação Portuguesa de Golfe

O campo Ribagolfe 2, no concelho de Benavente, foi palco este fim-de-semana do 5.º Torneio do Circuito Federação Portuguesa de Golfe, no qual competem os golfistas amadores de Alta Competição (e não só). Venceram Vítor Lopes (do CG Vilamoura), na prova masculina (52 participantes), e Beatriz Themudo (Oeiras Golf), na feminina (13 concorrentes).