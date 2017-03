0

O míssil de Corona que deixou o Dragão ao rubro

Aos 45'+1, o FC Porto adiantou-se no marcador contra o V. Setúbal. Na esquerda, Óliver descobriu Corona do lado contrário com um excelente passe e o mexicano, de primeira, desferiu um espetacular remate que só parou no fundo das redes. Foi a loucura no Estádio do Dragão. [Frames: Sport TV]