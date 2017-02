27

O 'misterioso' capacete de Rossi que tirou protagonismo... ao dono

O italiano Valentino Rossi já rodou com a nova Yamaha M1, com a qual fará a temporada 2017 no MotoGP, mas no circuito de Sepang (Malásia) o grande 'mistério' era o novo capacete do piloto, com um mapa desenhado em BD com casas e ruas cobertas de neve... O 'segredo': trata-se de uma homenagem a Tavullia, cidade italiana onde Il Dottore nasceu, faz no próximo dia 16 de fevereiro 38 anos.