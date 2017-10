0

O momento da lesão de Bas Dost: avançado ficou a contorcer-se com dores

Bas Dost lesionou-se no treino desta sexta-feira da seleção holandesa, deixando a sessão de trabalhos mais cedo. O avançado do Sporting sofreu uma mazela aparentemente no joelho direito, ficando em claras dificuldades após uma entrada de um colega. [Vídeo: nOs.nl]