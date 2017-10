0

0



O momento de glória de Cristiano Ronaldo visto de uma perspetiva totalmente nova

O momento em que Cristiano Ronaldo conquistou pela quinta vez o prémio FIFA para melhor jogador do mundo foi registado em vídeo por pessoas que estavam na plateia. Uma delas fez chegar a Record um vídeo que mostra uma nova perspetiva do anúncio de Maradona e do discurso do português.