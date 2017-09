785

O momento de união da equipa do Benfica depois do empate

No final do Benfica-Sp. Braga, em que as águias registaram o terceiro encontro seguido sem ganhar, a equipa reuniu-se no centro do relvado para agradecer o apoio das bancadas ao longo da partida. O plantel ouviu aqui aplausos e gritos de 'Eu amo o Benfica', num gesto de união pese novo mau resultado. [Fotos: Miguel Barreira]