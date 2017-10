1

O momento em que Miguel Oliveira celebrou a vitória na Austrália

Fez-se história em português uma vez mais no Mundial de motociclismo. Depois de já ter sido, há dois anos, o primeiro português a vencer uma prova de Moto3, Miguel Oliveira conseguiu repetir a gracinha agora na categoria intermédia, ao levar a sua KTM ao lugar mais alto do pódio no Grande Prémio da Austrália.