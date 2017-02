220

0



O momento em que o coração de Guardiola lhe caiu aos pés

Gabriel Jesus poderá ficar sem competir durante cerca de três meses, devido a uma fratura que sofreu no pé direito no decurso do jogo do Manchester City frente ao Bournemouth, ao pousar mal o pé no relvado, aos 14 minutos do jogo da 25.ª jornada da Premier League, que os citizens venceram por 2-0.

Caso regresse apenas em maio, Gabriel Jesus já só entrará nas contas do treinador Pep Guardiola para as últimas três rondas da Premier League. O jovem avançado estava a ser a inspiração dos citizens no arranque da segunda metade da temporada, com três golos em cinco jogos, entre Premier League e Taça de Inglaterra