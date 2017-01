0

0



O momento mágico de Salvio: Finta tremenda, corre mais de meio-campo... e golo

Aos 6' do Moreirense-Benfica, Salvio abriu o marcador, numa jogada fantástica: a meio do meio-campo encarnado, deixou para trás um adversário com uma finta tremenda e sprintou... até à área contrária, onde surgiu para encostar um centro de Eliseu.