0

0



O 'monstro' portista chama-se... Soares

Arouca-FC Porto, 0-4



0-4 – Soares (86’). Reforço de inverno do FC Porto, Soares voltou a fazer a diferença no ataque azul e branco, com mais dois golos para a conta pessoal. O bis surgiu já na ponta final da partida, num lance de puro 'matador', na forma como encostou de primeira, de pé esquerdo, uma bola cruzada por Maxi Pereira