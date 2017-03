0

O pé esquerdo de Coentrão ainda faz coisas destas...

Como lateral esquerdo moderno, Fábio Coentrão é obrigado a ter uma certa qualidade no cruzamento e esta sexta-feira mostrou que, nesse aspeto, continua forte. No treino do Real Madrid, o esquerdino português colocou a bola com subtileza no pé de Kroos, que só teve de encostar.