O pedido que Ronaldo fez a Moutinho transformou-se agora noutra coisa

Correu o Mundo o vídeo no qual se pode ver e ouvir Cristiano Ronaldo a incentivar João Moutinho a bater um penálti no desempate diante da Polónia, dos quartos de final do Euro'2016. Ora, o mesmo incentivo (adaptado, claro está) serviu agora para a Federação Portuguesa de Futebol apelar ao apoio dos adeptos no Portugal-Hungria, do próximo dia 25, no Estádio da Luz, encontro de qualificação para o Mundial'2018