O penálti mais surreal do ano está aqui

A League Two escocesa não será propriamente um campeonato para se ver bom futebol, mas parece ser palco para lances... insólitos. Veja-se este penálti, que podemos desde já apelidar de penálti mais surreal do ano. Aconteceu no duelo entre Berwick Rangers e Cowdenbeath, num lance em que Michael McKenna fez algo para o qual ainda não encontramos justificação.