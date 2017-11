O 'pestinha' que o Benfica foi buscar ao FC Porto já impressiona o Manchester United

João Félix, que faz hoje 18 anos, deu os primeiros pontapés numa bola na escola de futebol 'Os Pestinhas', em Tondela, e foi nesse emblema do distrito de Viseu que chamou a atenção dos três grandes. Benfica, Sporting e FC Porto chamaram-no para testes, acabou por se mostrar apenas a águias e dragões e... escolheu estes últimos. Na Youth League deu nas vistas frente ao Manchester United e a imprensa inglesa diz que os membros do departamento de 'scouting' às ordens de José Mourinho ficaram impressionados com o que viram