46

0



O pontapé de baliza de Ederson que deixou ingleses e brasileiros loucos

Aos poucos, os adeptos ingleses e brasileiros começam a conhecer bem Ederson, guarda-redes brasileiro que foi transferido no último defeso do Benfica para o Manchester City. Na sua primeira internacionalização A pelo Brasil, diante do Chile, o guardião colocou a bola de uma área à outra e o lance só não foi mais perigoso devido ao mau domínio de Gabriel Jesus.