O poste que impediu novo milagre sírio

Omar Al Somah ficou esta terça-feira perto de reforçar o seu estatuto de herói nacional sírio, quando teve uma oportunidade capital para fazer o empate a dois diante da Austrália, já em período de compensações do prolongamento no playoff asiático. Contudo, para mal dos pecados do avançado do Al Ahli, o esférico foi com demasiada pontaria e acabou por embater no poste... Caso a bola tivesse entrado, a Síria empatava o encontro a dois golos e seguia para a ronda seguinte graças aos golos marcados fora de casa.