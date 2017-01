79

1



O presente da namorada de Bruno de Carvalho

Em campanha para as eleições de março, Bruno de Carvalho continua o seu périplo por vários núcleos do Sporting e ontem esteve em Castelo Branco e em Bragança. Com o dirigente esteve a namorada, Joana Ornelas, que recebeu um produto regional das mãos do presidente do núcelo de Castelo Branco [Fotos: Manuel Teles e Lusa]