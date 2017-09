0

O produto da viagem histórica de Francisco Lufinha

A mais recente aventura de Francisco Lufinha, que ligou Ponta Delgada ao continente em kitesurf, é o mote para o novo video - "AZORES" - da plataforma HumanEyes. Nesta produção, Francisco Lufinha dá a conhecer paisagens incríveis, as águas cristalinas da região e a hospitalidade do povo açoriano. Este enquadramento único contribuiu decisivamente para cumprir mais uma aventura, fixando o recorde mundial da maior viagem de kitesurf em dupla (1646 km’s em 10 dias de travessia), juntamente com a alemã Anke Brandt.