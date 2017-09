0

O protesto original dos adeptos do Bayern contra o preço dos bilhetes

Os adeptos do Bayern Munique mostraram a sua insatisfação com o preço dos bilhetes do jogo com o Paris SG e, nas bancadas do Parque dos Príncipes, deram conta da sua revolta de forma original: "75 euros um bilhete? Não somos o Neymar! O preço dos ingressos deve ser sensato."