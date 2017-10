0

O quarteto de ídolos de Iniesta é mesmo fantástico

Andrés Iniesta revelou os nomes dos futebolistas que mais admira e um dos destaques nas escolhas do médio que renovou recentemente o contrato que o liga ao Barcelona é que só dois jogaram no clube catalão. No quarteto fantástico do médio internacional espanhol estão Peter Schmeichel, guarda-redes dinamarqueês que representou Manchester United e Sporting, Paolo Maldini, defesa italiano do Milan, Michael Laudrup, outro dinamarquês que jogou na Juventus, Real Madrid e Barcelona, e Ronaldo, avançado brasileiro cuja carreira também conta com passagens pelo Santiago Bernabéu e Camp Nou.