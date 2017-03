0

O que acontece a Taison se Madeira Rodrigues não ganhar? O candidato explica

No discurso de encerramento da sua campanha, Pedro Madeira Rodrigues revelou que tem "todas as condições para ir buscar Taison" caso vença as eleições do Sporting. Este sábado de manhã, à chegada a Alvalade e antes de exercer o seu direito de voto, o candidato da Lista A explicou aos jornalistas o que acontecerá ao médio do Shakhtar se não for eleito presidente. [Vídeo: Ricardo Granada/Record]