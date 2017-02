0

O que acontece quando Bale empurra Navas na área? Falta a favor do Real Madrid...

Durante a partida entre Real Madrid e Villarreal aconteceu algo insólito. Na marcação de um canto a favor do Villarreal, Gareth Bale empurrou Keylor Navas (sim, o guarda-redes do Real Madrid!) e o árbitro assinalou falta... a favor do Real Madrid.