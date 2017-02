69

0



O que Cristiano Ronaldo passou por causa do cabelo de Marcelo...

Plantel e equipa técnica do Real Madrid reunidos numa ação publicitária. Cristiano Ronaldo chega entra na sala já com Marcelo na primeira fila e acaba por se sentar ao lado de Fábio Coentrão. Só que a farta cabelereira do jogador brasileiro não facilitou nada...