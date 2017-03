0

O que está Kris Meeke a fazer aqui?

O britânico Kris Meeke, em Citröen, venceu este domingo o Rali do México com um avanço de 13,8 segundos para Sebastien Ogier, mas esteve bem perto de ver o triunfo escapar-lhe das mãos... na última especial. À entrada para os derradeiros metros da tirada final, o britânico perdeu o controlo do carro à saída de uma lomba e acabou por ter de fazer uma espécie de slalom por entre os automóveis que estavam estacionados fora de estrada... Incrível!