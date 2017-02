523

0



O que dizer quando um jogador se queixa que o treinador lhe faz dor de cabeça?

Ben Arfa soma e segue... pelos piores motivos. Depois de ter sido repreendido por Unai Emery no arranque de temporada, o talentoso médio ofensivo não fechou o mau feitio na gaveta e acumulou pequenos episódios de indisciplina que ajudaram a que se mantivesse fora do 'onze' do técnico espanhol. Até que na sexta-feira foi apanhado a responder de forma (pelo menos) desrespeitosa a Juan Carlos Carcedo, principal adjunto do treinador do Paris Saint-Germain. "Tu fazes dor de cabeça, Carce... gritas muito alto. Deixa-nos jogar. Pára de gritar dessa maneira!", disse o francês de 29 anos no túnel de acesso aos balneários do estádio do Bordéus, onde o PSG venceu por 3-0 na passada sexta-feira. Ben Arfa entrou apenas aos 72 minutos, para o lugar de Edinson Cavani.