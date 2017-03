0

O que pensa Jesus sobre a goleada sofrida pelo Benfica em Dortmund

O Borussia Dortmund foi o carrasco do Benfica na Liga dos Campeões, goleando as águias por 4-0 na segunda mão, depois de também ter derrotado por duas vezes o Sporting na fase de grupos. Desafiado por Record a dizer o que pensou quando viu o encontro dos encarnados na Alemanha, o técnico acabou por... morder a língua. "Não me fica bem falar sobre isso", admitiu.