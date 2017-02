0

O que pensa Nuno Espírito Santo da ausência de William Carvalho no Dragão?

William Carvalho estará a cumprir castigo esta jornada (viu o quinto amarelo no último jogo), falhando assim o clássico com o FC Porto, no Dragão. O que terá o treinador dos azuis e brancos a dizer sobre esta ausência leonina?