O Real Madrid perdeu com o Celta e Cristiano Ronaldo é que as pagou

O Real Madrid perdeu quarta-feira, em casa, com o Celta de Vigo pela primeira vez na Taça do Rei. No final do encontro, o jornal 'As' foi ouvir a opinião dos adeptos e este não pouparam nas críticas a Cristiano Ronaldo.