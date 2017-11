O regresso de Kaká a uma casa que bem conhece

Kaká regressou a uma casa que bem conhece. Desempregado desde que terminou contrato com os Orlando City, o brasileiro foi convidado para assistir ao encontro entre Milan e o Áustria de Viena para a Liga Europa, que acabou com goleada dos italianos por 5-1, e recebeu os aplausos dos adeptos. Isto surge numa altura em que se fala da hipótese de integrar a estrutura do clube.