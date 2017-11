O 'rei' Cantona comparou o seu pontapé num adepto com o de Evra e a conclusão foi esta

A imagem de Éric Cantona a pontapear um adepto do Crystal Palace, a 25 de janeiro de 1995, correu Mundo e ficou para sempre associado ao então avançado do Manchester United. O francês foi agora convidado pelo 'Full Time Devils', uma das muitas pataformas de adeptos dos red devils, a comentar um incidente similar protagonizado pelo compatriota do Marselha, Patrice Evra, que aconteceu antes de um jogo da Liga Europa diante do Vitória de Guimarães. E a resposta do 'rei' foi esta:

"Não me parece que seja muito similar [ao que eu fiz]… achas que foi? Ele deu um pontapé num adepto da própria equipa, enquanto eu dei um pontapé a um adepto da equipa adversária. Não é bem o mesmo… não tem mesmo nada a ver. Não falei com ele. Estava na China e regressei há pouco tempo. Estive lá dois meses e meio a fazer um filme. E na China não se fala do Evra. Talvez falassem se ele ainda jogasse no United… Eu nem vi, só sei do que se passou porque toda a gente me diz, ‘sabes que o Evra fez isto? Não sei, nem quero saber."