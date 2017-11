O resumo do Chaves-P. Ferreira (4-2)

O Paços de Ferreira até entrou melhor em Chaves, com Welthon a dar vantagem aos visitantes logo aos 6', mas a turma transmontana reagiu da melhor forma, garantindo um triunfo por 4-2. Platiny destacou-se com um bis, Maras e Jorginho fizeram os outros golos dos flavienses, enquanto João Góis também marcou pelo Paços. Assista aos melhores momentos do encontro da 11.ª jornada da Liga NOS...