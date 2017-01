0

O sofrimento de Adrien com a eliminação da Taça de Portugal

O capitão do Sporting deu a cara perante os adeptos depois da derrota em Chaves, que ditou a eliminação da Taça. Junto com William Carvalho juntou as mãos a pedir desculpa. Adrien foi, por outro lado, reconfortado por Octávio Machado.