O teste que faltava na Fórmula 1: descubra quão mais rápidos são os carros este ano

Os carros da Fórmula 1 prometem este ano pulverizar as marcas dos últimos anos. Este vídeo partilhado pela página oficial de Facebook da competição coloca lado a volta que deu a pole position ao Mercedes de Lewis Hamilton no circuito de Barcelona na época passada e uma volta de teste feita já este ano por Kimi Raikkonen, em Ferrari. As diferenças são... abissais.