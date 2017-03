445

O 'três-em-um' de Oblak que correu Mundo e enlouqueceu locutores

Jan Oblak assumiu o papel de principal protagonista no jogo da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões entre o Atlético Madrid e o Bayer Leverkusen, na noite de quarta-feira. O guarda-redes dos colchoneros foi inultrapassável e neste lance travou três remates consecutivos dos adversários, num 'três-em-um' que correu Mundo através das muitas transmissões que acompanharam a partida. Estes são apenas alguns dos relatos do feito do esloveno, que defendeu as redes do Benfica antes de se transferir para o Atlético, compilado pelo canal YouTube 'FutbolyPunto'.