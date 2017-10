0

0



O tweet que levou Sérgio Conceição a pedir desculpa a um adepto

Treinador do FC Porto respondeu a adepto que o culpou pela alegada fraca afluência no Estádio do Dragão. A troca de palavras estendeu-se a vários utilizadores no Twitter com Conceição a pedir mais tarde desculpa "apesar de discordar totalmente" do ponto de vista.