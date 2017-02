1492

O único avião em que a mulher de Fejsa vai querer entrar...

O Benfica divulgou, na quinta-feira, imagens do novo Boeing 777 da Emirates - com imagens de seis jogadores do clube da Luz - e os craques não deixaram de tirar as já 'tradicionais' selfies junto do avião. Fejsa foi um deles e partilhou a fotografia no Instagram com uma dedicatória 'especial': "A minha mulher odeia aviões, mas este... ela vai adorar... Orgulhoso por representar o nosso clube no avião da Emirates", escrevei o jogador dos encarnados.