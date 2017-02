415

O valor dos onzes de PSG e Barcelona é de levar as mãos à cabeça

O jornal francês 'L'Équipe', baseado em dados do site 'transfermarkt', publicou na edição desta segunda-feira um tabela dos valores astronómicos dos onzes de PSG e Barcelona, que jogam esta terça-feira, no Parque dos Príncipes, às 19h45. O total dos valores dos titulares duas equipas é de: 1,290 milhões de euros, repartidos em 850 do Barcelona e 440 do PSG. Lionel Messi é o jogador mais caro do lado dos espanhóis (avaliado em 250 milhões de euros) e Cavani lidera a lista dos franceses (80 milhões de euros).[Fotos: EPA e Reuters]