393

12



O vídeo da confusão no final do Benfica-Sp. Braga

Mal Bruno Esteves apitou para o fim do Benfica-Sp. Braga, jogadores de ambos os lados desentenderam-se, com Jardel, Paulinho e Samaris no centro da confusão. O avançado bracarense não gostou da forma como o central (já então com a camisola rasgada) disputou um lance aéreo e confrontou-o. O grego surgiu pouco depois e agarrou o pescoço do avançado dos minhotos, fazendo subir ainda mais a temperatura. O árbitro deu amarelo a Paulinho e Samaris.