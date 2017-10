0

O vídeo que mistura o clássico espanhol com a crise na Catalunha e se tornou viral

O Canal+ francês partilhou na sexta-feira no Twitter um vídeo que se tornou viral nas redes sociais ao parodiar sobre a situação do referendo da independência da Catalunha utilizando o clássico Real Madrid-Barcelona. No mesmo pode ver-se forças policiais a proteger os jogadores do Real Madrid, assim como montagens visuais de jogadores do Barcelona a caírem devido às investidas da polícia ou ainda Mariano Rajoy a marcar uma penalidade com a camisola... do Real Madrid.