O WRC está de volta: veja os acidentes mais espetaculares do ano passado

O espetáculo do WRC voltou esta quinta-feira, com a 85.ª edição do Rali de Monte Carlo. É a primeira de 13 provas de um circuito que inclui Portugal, desta vez entre os dias 19 e 21 de maio. Por isso, nada como recordar alguns dos acidentes mais espetaculares ocorridos em 2016, numa escolha feita pelo canal oficial do WRC no Youtube.