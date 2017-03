0

Obras no Wanda Metropolitano progridem a bom ritmo

As obras do Wanda Metropolitano seguem a bom ritmo, no dia em que foi anunciado que o At. Madrid comprou o estádio por 30 milhões de euros. O recinto foi inaugurado em 1994 com o nome La Peineta e fazia parte da candidatura de Madrid aos Jogos Olímpicos de 2004, 2012 e 2016 antes de ser abandonado... As obras deverão estar terminadas ainda esta época a tempo de o At. Madrid se mudar para o novo recinto já em 2017/18, deixando o Vicente Calderón, onde jogou durante 50 anos.