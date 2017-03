0

Obrigado a sair do avião... por ser alto demais

Alexandr Kimérov foi obrigado a sair de um avião Podeba, a única companhia aérea lowcost na Rússia, por ser... demasiado alto. O voleibolista mede 2,15 metros e não consegue encaixar as pernas no espaço entre as cadeiras. O jogador ainda trocou de lugar com outro passageiro, mas a companhia aéra chamou a polícia para o remover do aparelho, apesar dos protestos dos outros passageiros que pediram que o deixasse sentar-se nos lugares de emergência (normalmente com mais espaço), porque não pagou os 15 euros de taxa para poder escolher o seu lugar.