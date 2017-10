0

0



Oh não, Kyrgios passou-se outra vez...

Já não foi a primeira vez e não será, por certo, a última. O tenista australiano Nick Kyrgios abandonou esta terça-feira - sem qualquer explicação... - o encontro frente ao americano Steve Johnson na primeira ronda do Masters de Xangai, na China, depois de perder o primeiro set no tie-break. E ouviu das boas do público...