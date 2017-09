688

Old Trafford quase foi abaixo com este golo de Rashford

Marcus Rashford marcou dois golos no triunfo do Manchester United sobre o Burton Albion em partida da Taça da Liga (4-1), mas este remate do jovem avançado inglês levantou o estádio de Old Trafford, como se percebe pelas primeiras imagens deste vídeio, captadas mesmo atrás da baliza.