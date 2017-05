0

Olhem quem apareceu no treino do Barcelona... e foi aquele abraço

Ronaldinho Gaúcho marcou presença esta quarta-feira na sessão de treino do Barcelona. O antigo internacional brasileiro, diz que foi levar "energia positiva para sábado", dia em que a formação catalã disputa a final da Taça do Rei com o Alavés (20h30).