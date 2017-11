Onda gigante da Nazaré atira surfista para o hospital

O surfista Andrew Cotton foi na quarta-feira parar ao hospital, após sofrer a uma queda quando surfava uma onda na Praia do Norte, na Nazaré. O britânico publicou no Instaram o vídeo do momento da sua queda, referindo que foi um dos piores sustos da sua vida, mas que está bem, tendo fraturado uma costela. Andrew Cotton estava a gravar um novo documentário de Garrett McNamara.