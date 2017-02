0

0



Oportunismo de Alan Ruiz valeu os 3 pontos

Sporting-Rio Ave



1-0 – Alan Ruiz (20’). A inspiração de Patrício tinha mantido a baliza do Sporting inviolada e, sem que nada o tivesse previsto, os leões chegam à vantagem. William ganha na raça, encontra Gelson descaído no lado direito e, após remate do camisola 77, Alan Ruiz aproveita a recarga e faz um golo que valeu 3 pontos